В Киеве разоблачили группу, которая через фиктивные предприятия "отмыла" более 7 млн гривен

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве разоблачили двух человек, которые через фиктивные предприятия отмыли более 7 млн гривен путем внесения недостоверных сведений в документы о проведении госрегистрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.