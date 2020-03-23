В Киеве разоблачили группу, которая через фиктивные предприятия "отмыла" более 7 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве разоблачили двух человек, которые через фиктивные предприятия отмыли более 7 млн гривен путем внесения недостоверных сведений в документы о проведении госрегистрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве разоблачены двое человек в легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для вывода средств в "тень" двое жителей столицы за денежное вознаграждение внесли недостоверные сведения в документы для проведения государственной регистрации шести юридических лиц их учредителями и руководителями.
В дальнейшем с целью осуществления фиктивных финансовых операций эти же лица подделали документы для получения электронных ключей к банковским счетам указанных предприятий и осуществления перевода средств.
"Такие действия дали возможность осуществлять финансовые операции, скрывая происхождение средств. Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов составляет более 7 млн гривен", - добавляется в сообщении.
По результатам расследования обвинительные акты в отношении указанных лиц направлено в суд по ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1 и ч. 1 ст. 209 УК Украины.
Сообщается, что санкция ст. 209 УК Украины предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 2 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, работнице обменного пункта и ее сообщнику сообщили о подозрении в похищении из пункта обмена 9 млн гривен.