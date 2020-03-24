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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102696 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Полиция разоблачила мошенников, присвоивших свыше 30 млн грн на авиаперевозках

Полиция разоблачила мошенников, присвоивших свыше 30 млн грн на авиаперевозках

Киев  •  УНН

 • 11622 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Полиция разоблачила мошенников, которые на территории Киева, Одессы и Николаева присвоили более 30 млн гривен через несанкционированный доступ к автоматизированной системе бронирования и покупки авиабилетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что полицейские установили, что подозреваемые в течение 2016-2018 годов приобрели несколько коммерческих агентств по продаже авиабилетов. Впоследствии такие компании переоформляли на своих сообщников.

"Преступная схема работала, как часы: клиенты заказывали через агентов проездные (перевозочные) документы, злоумышленники с помощью несанкционированного доступа к автоматизированной системе осуществляли их бронирование и покупку. При этом средства за билеты авиакомпании не перечисляли. В результате мошенники присвоили более 30 млн гривен. Противоправную деятельность они осуществляли на территории Киева, Одессы и Николаева", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи сообщили о подозрении двум фигурантам. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к деятельности преступной группы.

Напомним, в Киеве разоблачили двух человек, которые через фиктивные предприятия отмыли более 7 млн гривен путем внесения недостоверных сведений в документы о проведении госрегистрации.

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