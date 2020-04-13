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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51906 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60870 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74859 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74200 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 101001 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81503 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Валютном мошеннику сообщено подозрение в завладении 73 тыс. долл. киевлян

Валютном мошеннику сообщено подозрение в завладении 73 тыс. долл. киевлян

Киев  •  УНН

 • 10497 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сообщено о подозрении мошеннику, который под предлогом осуществления обмена валют в течение февраля-апреля завладел денежными средствами жителей столицы на сумму 73 тысячи долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Киева.

Сообщается, что мужчина действовал по распространенной мошеннической схеме, разместив на интернет сайте объявление о покупке иностранной валюты по выгодному курсу. Мужчина назначал встречи пострадавшим в общественных местах, куда приезжал на такси. Получив от граждан денежные средства, злоумышленник под предлогом того, что наличные находятся в багажнике авто, скрывался с места происшествия.

"Установлено два эпизода завладение злоумышленником денежными средствами граждан в размере 40 и 33 тысячи долларов США соответственно", - отмечается в сообщении.

Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, полиция разоблачила мошенников, которые присвоили более 30 млн грн на авиаперевозках.

Украинские Национальные Новости

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