Валютном мошеннику сообщено подозрение в завладении 73 тыс. долл. киевлян
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сообщено о подозрении мошеннику, который под предлогом осуществления обмена валют в течение февраля-апреля завладел денежными средствами жителей столицы на сумму 73 тысячи долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Киева.
Сообщается, что мужчина действовал по распространенной мошеннической схеме, разместив на интернет сайте объявление о покупке иностранной валюты по выгодному курсу. Мужчина назначал встречи пострадавшим в общественных местах, куда приезжал на такси. Получив от граждан денежные средства, злоумышленник под предлогом того, что наличные находятся в багажнике авто, скрывался с места происшествия.
"Установлено два эпизода завладение злоумышленником денежными средствами граждан в размере 40 и 33 тысячи долларов США соответственно", - отмечается в сообщении.
Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, полиция разоблачила мошенников, которые присвоили более 30 млн грн на авиаперевозках.