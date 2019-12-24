У Києві суд заарештував майно боржника на суму 2,7 млрд гривень – прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У місті Києві через несплату податків суд заарештував майно та корпоративні права боржника на суму 2,7 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Прокуратурою міста спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС м. Києва завершено досудове розслідування за підозрою керівника приватного товариства в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 58 млн. грн. під час продажу за заниженою вартістю елітного нерухомого майна, яке розташовано у центрі столиці на вулиці Хрещатик”, — йдеться у повідомленні.
“Під час слідства керівнику вказаного підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на корпоративні права останнього на підприємства, статутний капітал яких оцінено на суму 2,7 млрд гривень, а також на його особисте приватне майно на суму 5,2 млн гривень”, — додається у повідомленні.
Зазначається, що прокурором заявлено цивільний позов про відшкодування державі збитків, завданих несплатою податків.
“На даний час стороні захисту оголошено про завершення розслідування та найближчим часом обвинувальний акт стосовно зазначеного керівника підприємства буде скеровано до суду для розгляду по суті”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо,приватний виконавець вимагала хабар за видалення даних з реєстру боржників.