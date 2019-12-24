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В Киеве суд арестовал имущество должника на сумму 2,7 млрд гривен - прокуратура

В Киеве суд арестовал имущество должника на сумму 2,7 млрд гривен - прокуратура

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. В городе Киеве из-за неуплаты налогов суд арестовал имущество и корпоративные права должника на сумму 2,7 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры города Киева, передает УНН.

“Прокуратурой города совместно со следственным управлением финансовых расследований ГФС м. Киева завершено досудебное расследование по подозрению руководителя частного общества в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 58 млн. грн. при продаже по заниженной стоимости элитного недвижимого имущества, который расположен в центре столицы на улице Крещатик”, — говорится в сообщении.

“Во время следствия руководителю указанного предприятия сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины. С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба наложен арест на корпоративные права последнего на предприятия, уставный капитал которых оценен в сумму 2,7 млрд гривен, а также на его личное частное имущество на сумму 5,2 млр гривен”, — добавляется в сообщении.

Отмечается, что прокурором заявлен гражданский иск о возмещении государству ущерба, причиненного неуплатой налогов.

“В настоящее время стороне защиты объявлено о завершении расследования и в ближайшее время обвинительный акт в отношении указанного руководителя предприятия будет направлен в суд для рассмотрения по существу”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, частный исполнитель требовала взятку за удаление данных из реестра должников.

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