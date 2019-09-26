Приватний виконавець вимагала хабар за видалення даних з реєстру боржників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У четвер, 26 вересня, у місті Києві на одержанні неправомірної вигоди затримано приватного виконавця. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури у місті Київ.
“Зловмисниця вимагала від громадянина 1000 доларів за винесення постанови про закриття виконавчого провадження та видалення його даних з Єдиного реєстру боржників. Затримання особи відбулося в офісному приміщенні після передачі всієї суми неправомірної вигоди”, — сказано у повідомленні.
Під час проведення невідкладних обшуків вилучено предмет неправомірної вигоди, а також пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, які будуть скеровані на експертизу.
На даний час тривають першочергові слідчі дії.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 368-4 КК України.
Нагадаємо, СБУ викрила головного інженера Новоград-Волинського відділення АТ “Житомиргаз”, який вимагав хабар від місцевого мешканця та незаконно відключив від постачання вулицю у місті.