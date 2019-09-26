Частный исполнитель требовала взятку за удаление данных из реестра должников
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В четверг, 26 сентября, в Киеве на получении неправомерной выгоды задержали частного исполнителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в городе Киев.
"Злоумышленница требовала от гражданина 1000 долларов за вынесение постановления о прекращении исполнительного производства и удаления его данных из Единого реестра должников. Задержание лица произошло в офисном помещении после передачи всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
При проведении неотложных обысков изъято предмет неправомерной выгоды, а также пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, которые будут направлены на экспертизу.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368-4 УК Украины.
Напомним, СБУ разоблачила главного инженера Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз", который требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от поставок улицу в городе.