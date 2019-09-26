Частный исполнитель требовала взятку за удаление данных из реестра должников

"Злоумышленница требовала от гражданина 1000 долларов за вынесение постановления о прекращении исполнительного производства и удаления его данных из Единого реестра должников. Задержание лица произошло в офисном помещении после передачи всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

При проведении неотложных обысков изъято предмет неправомерной выгоды, а также пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, которые будут направлены на экспертизу.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368-4 УК Украины.

Напомним, СБУ разоблачила главного инженера Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз", который требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от поставок улицу в городе.