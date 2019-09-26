Посадовець філії “Житомиргаз” вимагав хабар та для залякування відключив від газу цілу вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. СБУ викрила головного інженера Новоград-Волинського відділення АТ “Житомиргаз”, який вимагав хабар від місцевого мешканця та незаконно відключив від постачання вулицю у місті. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
“Посадовець, зокрема вимагав гроші від місцевого мешканця, який випадково пошкодив трубу газопроводу під час проведення земельних робіт на своїй ділянці. Попри те, що наявність цієї мережі не була відображена у земельній документації на ділянку та жодних попереджувальних знаків газівниками встановлено не було, головний інженер оцінив закриття питання у 12 тисяч гривень до власної кишені”, — сказано у повідомленні.
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Для залякування зловмисник на декілька днів протиправно відключив від газопостачання всю вулицю і погрожував виставити офіційний рахунок за пошкодження газової мережі щонайменше на 40 тисяч гривень.
Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.