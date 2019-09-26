На Київщині двох поліцейських впіймали на хабарі в 20 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Київській області затримано двох працівників поліції при отриманні 20 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.
“Прокуратурою Київської області спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за оперативного супроводження СБУ у місті Києві та Київській області, затримано двох оперативних працівників Броварського відділу поліції, які штучно створювали докази винуватості особи у вчиненні злочину в сфері обігу наркотичних засобів, вимагали і отримали від нього 20 тис грн неправомірної вигоди, щоб залишити цей факт “без фіксації”, — йдеться в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що на теперішній час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, працівників поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу.
Перевіряється інформція щодо причетності вказаних поліцейських до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, слідчі ДБР затримали дільничних офіцерів Оболонського райуправління та оперуповноваженого Солом’янського райуправління поліції у Києві за фактом вимагання коштів від затриманої громадянки.