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ДБР затримало двох офіцерів столичної поліції, які вимагали хабар

ДБР затримало двох офіцерів столичної поліції, які вимагали хабар

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Слідчі ДБР затримали дільничних офіцерів Оболонського райуправління та оперуповноваженого Солом’янського райуправління поліції у Києві за фактом вимагання коштів від затриманої громадянки, пише УНН з посиланням на повідомлення відомства.

За даними досудового розслідування, в Оболонському районі Києва дільничні офіцери поліції затримали молоду жінку, у якої виявили речовини, схожі на наркотичні засоби. Правоохоронці вимагали 60 тисяч гривень неправомірної вигоди у рідних дівчини за уникнення нею кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

28 тисяч гривень поліцейські одержали відразу, ще 10 тисяч — на банківську картку одного з дільничних офіцерів.

Після перерахування залишку коштів у сумі 22 тисячі гривень та зняття частини коштів з картки, правоохоронців затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ДБР також додали, що наразі:

  • дільничному офіцеру оголошено підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 за ст. 368 Кримінального кодексу України);
  • оперуповноваженому оголошено підозру в пособництві у наданні неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв УНН, суд дозволив слідчим ДБР вилучити з ОП таємні документи щодо інциденту в Керченській протоці.

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Кримінал та НП

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