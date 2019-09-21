ДБР затримало двох офіцерів столичної поліції, які вимагали хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Слідчі ДБР затримали дільничних офіцерів Оболонського райуправління та оперуповноваженого Солом’янського райуправління поліції у Києві за фактом вимагання коштів від затриманої громадянки, пише УНН з посиланням на повідомлення відомства.
За даними досудового розслідування, в Оболонському районі Києва дільничні офіцери поліції затримали молоду жінку, у якої виявили речовини, схожі на наркотичні засоби. Правоохоронці вимагали 60 тисяч гривень неправомірної вигоди у рідних дівчини за уникнення нею кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.
28 тисяч гривень поліцейські одержали відразу, ще 10 тисяч — на банківську картку одного з дільничних офіцерів.
Після перерахування залишку коштів у сумі 22 тисячі гривень та зняття частини коштів з картки, правоохоронців затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У ДБР також додали, що наразі:
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- дільничному офіцеру оголошено підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 за ст. 368 Кримінального кодексу України);
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- оперуповноваженому оголошено підозру в пособництві у наданні неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).
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Як повідомляв УНН, суд дозволив слідчим ДБР вилучити з ОП таємні документи щодо інциденту в Керченській протоці.