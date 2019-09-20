Суд дозволив слідчим ДБР вилучити з ОП таємні документи щодо інциденту в Керченській протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Печерський районний суд міста Києва своєю постановою дозволив слідчим ДБР вилучити документи, в тому числі й з грифом "таємно", які пов’язані з проходженням українських кораблів через Керченську протоку. Про це йдеться у відповідній постанові, розміщеній на сайті Єдиного реєстру досудових рішень, передає УНН.
"Надати слідчому ДБР тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які знаходяться у володінні Офісу Президента України, в тому числі до документів із грифом "для службового користування" та документів, що становлять державну таємницю", - сказано у рішенні суду.
У рішенні зазначається, що в рамках досудового розслідування, слідчим у кримінальному провадженні був наданий тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні Ради національної безпеки і оборони України. Але їх надано не було, у зв'язку з тим, що для зняття копій, відповідно до вимог чинного законодавства, необхідний дозвіл Адміністрації Президента України. Через відмову ДБР звернулося до суду.
Нагадаємо, 7 вересня в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, яких утримували в РФ, в рамках обміну Україна і РФ утримуваними особами. Серед них, зокрема, були і 24 українських військових моряків, захоплених у Керченської протоці 25 листопада минулого року.
Як раніше повідомляв УНН, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.