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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 63518 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111934 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103763 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 110702 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 119881 просмотра

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Суд разрешил следователям ГБР изъять из ОП секретные документы относительно инцидента в Керченском проливе

Суд разрешил следователям ГБР изъять из ОП секретные документы относительно инцидента в Керченском проливе

Киев  •  УНН

 • 11280 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Печерский районный суд города Киева своим постановлением разрешил следователям ГБР изъять документы, в том числе и с грифом "секретно", связанные с прохождением украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом говорится в соответствующем постановлении, размещенном на сайте Единого реестра досудебных решений, передает УНН.

"Предоставить следователю ГБР временный доступ к вещам, с возможностью изъятия их копий (выемки), которые находятся во владении Офиса Президента Украины, в том числе к документам с грифом "для служебного пользования" и документов, составляющих государственную тайну", - говорится в решении суда.

В решении отмечается, что в рамках досудебного расследования, следователем в уголовном производстве был предоставлен временный доступ к оригиналам вещей и документов, находящихся во владении Совета национальной безопасности и обороны Украины. Но их предоставлено не было, в связи с тем, что для снятия копий в соответствии с требованиями действующего законодательства, необходимо разрешение Администрации Президента Украины. Из-за отказа ГБР обратилось в суд.

Напомним, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которых удерживали в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами. Среди них, в частности, были и 24 украинских военных моряка, захваченных в Керченском проливе 25 ноября прошлого года.

Как ранее сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряка арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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