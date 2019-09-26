Чиновник филиала "Житомиргаз" требовал взятку и для запугивания отключил от газа целую улицу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. СБУ разоблачила главного инженера Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз", который требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от поставок улицу в городе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Чиновник, в частности требовал деньги от местного жителя, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке. Несмотря на то, что наличие этой сети не было отражено в земельной документации на участок и никаких предупредительных знаков газовиками установлено не было, главный инженер оценил закрытие вопроса в 12 тыс. гривен в собственный карман", - говорится в сообщении.
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Для устрашения злоумышленник на несколько дней противоправно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети минимум на 40 тыс. гривен.
Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы неправомерной выгоды.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.