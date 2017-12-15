У Києві скасували епатажну виставку через низку погроз

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У столиці 16 грудня мала бути організована виставка “Мистецтво жіночого оргазму” в комплексі “Торонто-Київ”. Однак, організаторам довелося відмінити 7-денну виставку через низку серйозних погроз насилля пов’язаних з цим заходом, передає УНН з посиланням на повідомлення організаторів.

“Ми надалі працюватимемо з художниками, щоб впевнитися, що їхні роботи будуть побачені. Дуже дякуємо за ваше розуміння та підтримку!” — повідомили організатори.

Нагадаємо, у Міжнародний день прав секс-працівників вперше в Україні декілька десятків громадських активістів, працівниць та працівників секс-індустрії за підтримки правозахисників взяли участь у “Марші секс-працівників” з вимогою скасувати адміністративну відповідальність за заняття проституцією.

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