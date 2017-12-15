В Киеве отменили эпатажную выставку из-за угроз

"Мы в дальнейшем будем работать с художниками, чтобы убедиться, что их работы будут увидены. Большое спасибо за ваше понимание и поддержку!" - сообщили организаторы.

Напомним, в Международный день прав секс-работников впервые в Украине несколько десятков общественных активистов, работниц и работников секс-индустрии при поддержке правозащитников приняли участие в "Марше секс-работников" с требованием отменить административную ответственность за занятие проституцией.