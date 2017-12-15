В Киеве отменили эпатажную выставку из-за угроз
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В столице 16 декабря планировали провести выставку "Искусство женского оргазма" в комплексе "Торонто-Киев". Однако, организаторам пришлось отменить 7-дневную выставку из-за серьезных угроз насилия связанных с этим мероприятием, передает УНН со ссылкой на сообщение организаторов.
"Мы в дальнейшем будем работать с художниками, чтобы убедиться, что их работы будут увидены. Большое спасибо за ваше понимание и поддержку!" - сообщили организаторы.
Напомним, в Международный день прав секс-работников впервые в Украине несколько десятков общественных активистов, работниц и работников секс-индустрии при поддержке правозащитников приняли участие в "Марше секс-работников" с требованием отменить административную ответственность за занятие проституцией.