У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив на 22,2% епідемпоріг

Деталі

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що з початку цього року в Києві зареєстровано більше 27 тисяч хворих на грип та ГРВІ. Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності у столиці зріс на 48,7%. Серед недужих 8 631 дітей та 18 539 дорослих.

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“У структурі захворюваності діти становлять 31,8%, а на попередньому тижні — 35,8%. 52,6% — діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 38,8% — зареєстровано 4541 випадок”, — повідомив Поворозник

Чиновник зазначив, що збільшення рівня захворюваності на грип та ГРВІ спричинило також зростання госпіталізації хворих людей до лікарняних закладів. Микола Поворозник закликав берегти себе і своїх близьких, а також не займатися самолікуванням.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Києві продовжує зростати кількість хворих на грип та ГРВІ.