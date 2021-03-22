В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил на 22,2% эпидпорог
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице Украины с начала 2021 года: по данным — уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил на 22,2% эпидпорог. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
Детали
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что с начала этого года в Киеве зарегистрировано более 27 тысяч больных гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости в столице вырос на 48,7%. Среди больных 8 631 детей и 18 539 взрослых.
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“В структуре заболеваемости дети составляют 31,8%, а на предыдущей неделе — 35,8%. 52,6% — дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 38,8% — зарегистрирован 4541 случай”, — сообщил Поворозник
Чиновник отметил, что увеличение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ привело также к росту госпитализации больных людей в больничные учреждения. Николай Поворозник призвал беречь себя и своих близких, а также не заниматься самолечением.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Киеве продолжает расти количество больных гриппом и ОРВИ.