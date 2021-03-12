У Києві продовжує зростати кількість хворих на грип та ГРВІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Минулого тижня в Києві зареєстрували майже 18 тисяч хворих на грип та ГРВІ, що на 20% більше у порівнянні з попереднім тижнем. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
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“Хочу зазначити, що і надалі збільшується в Києві кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними „Київського міського лабораторного центру МОЗ України“, минулого тижня в столиці зареєстрували майже 18 тисяч хворих. Це на 20 відсотків більше порівняно з попереднім тижнем”, — повідомив Кличко.
За його словами, захворіли понад 10,7 тисячі дорослих та більше 7 тисяч дітей. Половина хворих дітей — шкільного віку. До медзакладів госпіталізували 719 хворих, зокрема, 37 дітей.
Доповнення
В лютому повідомлялося, що з початку сезону на грип і ГРВІ перехворіли 8,4% українців.