У Києві продовжує зростати кількість хворих на грип та ГРВІ

Цитата

“Хочу зазначити, що і надалі збільшується в Києві кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними „Київського міського лабораторного центру МОЗ України“, минулого тижня в столиці зареєстрували майже 18 тисяч хворих. Це на 20 відсотків більше порівняно з попереднім тижнем”, — повідомив Кличко.

За його словами, захворіли понад 10,7 тисячі дорослих та більше 7 тисяч дітей. Половина хворих дітей — шкільного віку. До медзакладів госпіталізували 719 хворих, зокрема, 37 дітей.

Доповнення

В лютому повідомлялося, що з початку сезону на грип і ГРВІ перехворіли 8,4% українців.