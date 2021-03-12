В Киеве продолжает расти количество больных гриппом и ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 18 тысяч больных гриппом и ОРВИ, что на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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“Хочу отметить, что и в дальнейшем увеличивается в Киеве количество больных гриппом и ОРВИ. По данным „Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины“, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 18 тысяч больных. Это на 20 процентов больше по сравнению с предыдущей неделей”, — сообщил Кличко.
По его словам, заболели более 10,7 тысяч взрослых и более 7 тысяч детей. Половина больных детей — школьного возраста. В медучреждения госпитализированы 719 больных, в частности, 37 детей.
Дополнение
В феврале сообщалось, что с начала сезона гриппом и ОРВИ переболели 8,4% украинцев.