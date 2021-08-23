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17 березня, 19:38 • 106345 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 140794 перегляди

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17 березня, 09:17 • 183084 перегляди

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У Києві протягом минулої доби виявили понад 150 хворих на коронавірус. Одна людина померла

У Києві протягом минулої доби виявили понад 150 хворих на коронавірус. Одна людина померла

Київ • УНН

 • 15485 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У столиці за минулу добу зафіксували 164 хворих на коронавірус. Одна людина померла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 92 жінки віком від 21 до 86 років та 64 чоловіки віком від 19 до 79 років. А також 4 дівчинки віком від одного місяця до 14 років та чотири хлопчики від чотирьох до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 30 хворих на коронавірус. А також 2 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 143 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 27, Святошинському — 26, Дарницькому та Деснянському районах — по 21 випадку.

Загалом, із початку пандемії, в Києві від коронавірусу померло 5269 людей. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 222 599. Подолали коронавірус 214 903 мешканці столиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вже 2,275 млн випадків COVID-19, за добу — 610

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