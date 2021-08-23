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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 110114 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128401 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132110 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193408 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 228229 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140302 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132265 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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2 марта, 04:30 • 125515 просмотра

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В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 150 больных коронавирусом. Один человек умер

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 150 больных коронавирусом. Один человек умер

Киев  •  УНН

 • 15477 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В столице за минувшие сутки зафиксировали 164 больных коронавирусом. Один человек умер. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 92 женщины в возрасте от 21 до 86 лет и 64 мужчины в возрасте от 19 до 79 лет. А также 4 девочки в возрасте от одного месяца до 14 лет и четыре мальчика от четырёх до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 30 больных коронавирусом. А также 2 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 143 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 27, Святошинском — 26, Дарницком и Деснянском районах — по 21 случаю.

В общем, с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерло 5269 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 222 599. Преодолели вирус 214 903 жителей столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине уже 2,275 млн случаев COVID-19, за сутки — 610

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