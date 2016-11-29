У Києві презентували реставрований "Театр на Подолі"

Активісти розповіли, що їм не подобається зовнішній вигляд будівлі театру, який вибивається з архітектури Андріївського узвозу.



Зокрема, під час зняття завіси з будівлі активісти кричали “Ганьба!”.

Як повідомляв УНН, за словами депутата Київради Володимира Бондаренка, будівництво Київського драматичного театру на Подолі відбувалося з порушеннями.