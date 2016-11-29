У Києві презентували реставрований "Театр на Подолі"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У столиці відбулася презентація першої черги благодійного проекту реставрації фасаду будівлю Київського драматичного театру на Подолі, біля будівлі зібрався нечисельний мітинг, передає кореспондент УНН.
Активісти розповіли, що їм не подобається зовнішній вигляд будівлі театру, який вибивається з архітектури Андріївського узвозу.
Зокрема, під час зняття завіси з будівлі активісти кричали “Ганьба!”.
Як повідомляв УНН, за словами депутата Київради Володимира Бондаренка, будівництво Київського драматичного театру на Подолі відбувалося з порушеннями.