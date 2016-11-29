В Киеве презентовали отреставрированный "Театр на Подоле"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В столице состоялась презентация первой очереди благотворительного проекта реставрации фасада здания Киевского драматического театра на Подоле, возле здания собрался немногочисленный митинг, передает корреспондент УНН.
Активисты рассказали, что им не нравится внешний вид здания театра, который выбивается из архитектуры Андреевского спуска.
В частности, при снятии завесы со здания активисты кричали "Позор!".
Как сообщал УНН, по словам депутата Киевсовета Владимира Бондаренко, строительство Киевского драматического театра на Подоле происходило с нарушениями.