У Києві працівник СТО застрелив свого колегу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Столична поліція затримала ймовірного вбивцю 39-річного автомобільного механіка. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН.
“Злочин стався ввечері на вулиці Маяковського. Під час з’ясовування стосунків зловмисник вистрелив у потерпілого, який від отриманого поранення невдовзі помер у лікарні. Розпочато кримінальне провадження”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Києвом робочий перерізав горло напарнику і намагався втекти
До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці біля машини знаходиться чоловік у крові. За адресою негайно прибули екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь поліції. Потерпілого з вогнепальним пораненням грудної клітини відразу госпіталізували до медичного закладу.
Встановлено, що біля припаркованих автомобілів між двома чоловіками відбувся словесний конфлікт, після чого пролунав постріл. Зловмисник втік з місця події.
За даним фактом слідчі Деснянського УП ГУНП у м. Києві розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
“Ми встановили, що чоловіки перебували у трудових відносинах: обидва займалися ремонтом транспортних засобів. Між ними був тривалий конфлікт. Оперативники відпрацювали місце злочину, поспілкувалися з очевидцями та вивчили відео з камер спостереження, що дало можливість через кілька годин затримати нападника”, — розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американські прикордонники випадково застрелили колегу
Потерпілий — 39-річний киянин від отриманого поранення помер у лікарні.
За словами очільника поліції Києва, у ході додаткових слідчих дій правоохоронці виявили зброю, з якої, імовірно, був скоєний постріл. Співробітники Деснянського управління поліції, працівники столичного главку під процесуальним керівництвом прокуратури затримали підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому підозру у вчиненні вбивства.
Сьогодні слідчі звернуться до суду для обрання 44-річному фігуранту міри запобіжного заходу.
Якщо вину затриманого буде доведено, на нього чекає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Раніше на Київщині директор застрелив підлеглого і поранив ще двох працівників.