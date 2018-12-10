У Києві працівник СТО застрелив свого колегу

“Злочин стався ввечері на вулиці Маяковського. Під час з’ясовування стосунків зловмисник вистрелив у потерпілого, який від отриманого поранення невдовзі помер у лікарні. Розпочато кримінальне провадження”, — йдеться у повідомленні.

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До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці біля машини знаходиться чоловік у крові. За адресою негайно прибули екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь поліції. Потерпілого з вогнепальним пораненням грудної клітини відразу госпіталізували до медичного закладу.

Встановлено, що біля припаркованих автомобілів між двома чоловіками відбувся словесний конфлікт, після чого пролунав постріл. Зловмисник втік з місця події.

За даним фактом слідчі Деснянського УП ГУНП у м. Києві розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

“Ми встановили, що чоловіки перебували у трудових відносинах: обидва займалися ремонтом транспортних засобів. Між ними був тривалий конфлікт. Оперативники відпрацювали місце злочину, поспілкувалися з очевидцями та вивчили відео з камер спостереження, що дало можливість через кілька годин затримати нападника”, — розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

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Потерпілий — 39-річний киянин від отриманого поранення помер у лікарні.

За словами очільника поліції Києва, у ході додаткових слідчих дій правоохоронці виявили зброю, з якої, імовірно, був скоєний постріл. Співробітники Деснянського управління поліції, працівники столичного главку під процесуальним керівництвом прокуратури затримали підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому підозру у вчиненні вбивства.

Сьогодні слідчі звернуться до суду для обрання 44-річному фігуранту міри запобіжного заходу.

Якщо вину затриманого буде доведено, на нього чекає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше на Київщині директор застрелив підлеглого і поранив ще двох працівників.