Поліція назвала особу підозрюваного у вбивстві з рушниці на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Поліція Київської області розшукує директора агрофірми в Іванківському районі, який застрелив свого підлеглого. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.
“Увага! Розшукується Католіченко Вадим Володимирович, 1973 року народження, житель м. Кам’янка Дніпропетровської області, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, а саме — умисного вбивства 33-річного чоловіка”, — йдеться у повідомленні.
Подія сталася 20 жовтня на території агропідприємства в селі Олизарівка Іванківського району. Підозрюваний із мисливської рушниці застрелив свого найманого робітника, після чого зник на автомобілі Renault Kangoo.
За попередніми даними, конфлікт між чоловіками виник на ґрунті особистої неприязні.
Наразі триває комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення місцезнаходження зловмисника.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 24 жовтня прокуратура Київської області оголосила у розшук підозрюваного, який на підприємстві в Іванківському районі з рушниці застрелив 32-річного чоловіка та намагався вбити ще двох осіб.