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Полиция назвала личность подозреваемого в убийстве из ружья в Киевской области

Полиция назвала личность подозреваемого в убийстве из ружья в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 10600 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Полиция Киевской области разыскивает директора агрофирмы в Иванковском районе, который застрелил своего подчиненного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

“Внимание! Разыскивается Католиченко Вадим Владимирович, 1973 года рождения, житель г. Каменка Днепропетровской области, по подозрению в совершении уголовного преступления, а именно — умышленного убийства 33-летнего мужчины”, - говорится в сообщении.

Происшествие произошло 20 октября на территории агропредприятия в селе Олизаровка Иванковского района. Подозреваемый из охотничьего ружья застрелил своего наемного работника, после чего скрылся на автомобиле Renault Kangoo.

По предварительным данным, конфликт между мужчинами возник на почве личной неприязни.

Сейчас продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения злоумышленника.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 24 октября прокуратура Киевской области объявила в розыск подозреваемого, который на предприятии в Иванковском районе из ружья застрелил 32-летнего мужчину и пытался убить еще двух человек.

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