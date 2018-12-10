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В Киеве работник СТО застрелил своего коллегу

Киев • УНН

 • 12490 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Столичная полиция задержала предполагаемого убийцу 39-летнего автомобильного механика. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.

В Киеве работник СТО застрелил своего коллегу

“Преступление произошло вечером на улице Маяковского. Во время выяснения отношений злоумышленник выстрелил в потерпевшего, который от полученного ранения вскоре умер в больнице. Начато уголовное производство”, - говорится в сообщении.

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В Деснянское управление полиции поступило сообщение, что на улице у машины находится человек в крови. По адресу немедленно прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции. Пострадавшего с огнестрельным ранением грудной клетки сразу госпитализировали в медицинское учреждение.

Установлено, что рядом с припаркованными автомобилями между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, после чего раздался выстрел. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

По данному факту следователи Деснянского УП ГУНП в г. Киеве начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

“Мы установили, что мужчины находились в трудовых отношениях: оба занимались ремонтом транспортных средств. Между ними был длительный конфликт. Оперативники отработали место преступления, пообщались с очевидцами и изучили видео с камер наблюдения, что позволило за несколько часов задержать нападавшего”, - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

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Пострадавший — 39-летний киевлянин от полученного ранения скончался в больнице.

По словам главы полиции Киева, в ходе дополнительных следственных действий правоохранители обнаружили оружие, из которого, вероятно, был совершен выстрел. Сотрудники Деснянского управления полиции, работники столичного главка под процессуальным руководством прокуратуры задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявили ему подозрение в совершении убийства.

Сегодня следователи обратятся в суд для избрания 44-летнему фигуранту меры пресечения.

Если вина задержанного будет доказана, его ждет наказание до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Киевской области директор застрелил подчиненного и ранил еще двух работников.

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