У Києві підліток викрав авто та бризнув газом у поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Києві юнак угнав автомобіль та при спробі втечі чинив опір і розпилив газ у поліцейського. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в столиці.
На спецлінію 102 від перехожого надійшло повідомлення про те, що підозрілий хлопець на вулиці Срібнокільській намагається змінити номерні знаки на автомобілі. Для з’ясування обставин події на вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група.
Слідчий Дарницького управління поліції Тарас Махно розповів, що на місці юнак почав агресивно поводити себе та конфліктувати, а далі розпилив газ в обличчя правоохоронця та намагався втекти на автівці. Проте працівники поліції наздогнали втікача і затримали:
"Ми з’ясували, що автомобіль, на якому намагався втекти юнак – крадений з вулиці Княжий Затон. Шляхом сканування сигналізації 17-річний хлопець заволодів транспортним засобом, а щоби його не розшукали, хотів змінити номерні знаки авто на інші".
Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, у Львові водій збив поліцейського та протаранив службовий автомобіль.