У Києві невідомі розгромили виставку про Україну після Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві невідомі розгромили виставку українського художника Давида Чичкана “Втрачена можливість”, яка проходить у Центрі візуальної культури, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Близько 18:00 15 осіб із закритим обличчям увірвалися до приміщення ЦВК.
“Нищили роботи, знищили всі роботи. Залишили на стінах написи, частину робіт забрали з собою, проломили стіну — і втекли”, —повідомила представник центру.
Працівники центру викликали поліцію. Наразі слідча група працює на місці події.