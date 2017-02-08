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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 47387 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Києві невідомі розгромили виставку про Україну після Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві невідомі розгромили виставку українського художника Давида Чичкана “Втрачена можливість”, яка проходить у Центрі візуальної культури, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

У Києві невідомі розгромили виставку про Україну після Майдану

Близько 18:00 15 осіб із закритим обличчям увірвалися до приміщення ЦВК.

“Нищили роботи, знищили всі роботи. Залишили на стінах написи, частину робіт забрали з собою, проломили стіну — і втекли”, —повідомила представник центру.

Працівники центру викликали поліцію. Наразі слідча група працює на місці події.

 

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