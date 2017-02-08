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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве неизвестные разгромили выставку об Украине после Майдана

Киев • УНН

 • 32188 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Киеве неизвестные разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Потерянная возможность", которая проходит в Центре визуальной культуры, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

В Киеве неизвестные разгромили выставку об Украине после Майдана

Около 18:00 15 человек с закрытым лицом ворвались в помещение ЦИК.

"Уничтожали работы, уничтожили все работы. Оставили на стенах надписи, часть работ забрали с собой, проломили стену - и скрылись ", -сообщила представитель центра.

Работники центра вызвали полицию. Сейчас следственная группа работает на месте происшествия.

 

Украинские Национальные Новости

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