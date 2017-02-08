В Киеве неизвестные разгромили выставку об Украине после Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Киеве неизвестные разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Потерянная возможность", которая проходит в Центре визуальной культуры, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Около 18:00 15 человек с закрытым лицом ворвались в помещение ЦИК.
"Уничтожали работы, уничтожили все работы. Оставили на стенах надписи, часть работ забрали с собой, проломили стену - и скрылись ", -сообщила представитель центра.
Работники центра вызвали полицию. Сейчас следственная группа работает на месте происшествия.