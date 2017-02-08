В Киеве неизвестные разгромили выставку об Украине после Майдана

Около 18:00 15 человек с закрытым лицом ворвались в помещение ЦИК.

"Уничтожали работы, уничтожили все работы. Оставили на стенах надписи, часть работ забрали с собой, проломили стену - и скрылись ", -сообщила представитель центра.

Работники центра вызвали полицию. Сейчас следственная группа работает на месте происшествия.