У Києві не зменшується кількість хворих на грип та ГРВІ

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“У Києві не зменшується і кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними „Київського міського лабораторного центру МОЗ України“, минулого тижня в столиці зареєстрували понад 26,5 тисячі хворих. Понад 19 тисяч дорослих та майже 7,5 тисячі дітей. 41 відсоток хворих дітей — шкільного віку”, — повідомив Кличко.

За його словам, до медзакладів столиці госпіталізували 2033 хворих, зокрема, понад 90 дітей.

Доповнення

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів про зростання захворюваності на грип та ГРВІ в столиці України з початку 2021 року: за даними — рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив на 22,2% епідемпоріг.