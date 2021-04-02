В Киеве не уменьшается количество больных гриппом и ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали более 26,5 тысячи больных гриппом и ОРВИ. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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“В Киеве не уменьшается и количество больных гриппом и ОРВИ. По данным „Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины“, на прошлой неделе в столице зарегистрировали более 26,5 тысячи больных. Более 19 тысяч взрослых и почти 7,5 тысяч детей. 41 процент больных детей — школьного возраста”, — сообщил Кличко.
По его словам, в медучреждения столицы госпитализировали 2033 больных, в частности, более 90 детей.
Дополнение
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице Украины с начала 2021 года: по данным — уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил на 22,2% эпидпорог.