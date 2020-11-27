У Києві на двох ринках виявили близько 15 незаконних мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Києві на двох ринках виявили 15 іноземців-порушників міграційного законодавства. Так, на них наклали 75 тисяч гривень штрафів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Учора міжвідомча група прикордонників, співробітників СБУ та міграційної служби провела рейд на двох ринках Києва. Назагал перевірили близько сотні вихідців з країн та регіонів з високим потенційним міграційним ризиком. П’ятнадцятьох порушників правил перебування в Україні притягнули до відповідальності за ст. 203 КУпАП. Загальна сума накладених штрафів склала понад 75 тисяч гривень", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що найближчим часом чотирьох виявлених іноземців – порушників міграційного законодавства, примусово видворять з України, ще одного помістять у пункт тимчасового тримання іноземців.
Нагадаємо, на Одещині викрили та затримали групу нелегальних мігрантів з Іраку, Сирії та Туреччини.