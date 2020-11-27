У Києві на двох ринках виявили близько 15 незаконних мігрантів

"Учора міжвідомча група прикордонників, співробітників СБУ та міграційної служби провела рейд на двох ринках Києва. Назагал перевірили близько сотні вихідців з країн та регіонів з високим потенційним міграційним ризиком. П’ятнадцятьох порушників правил перебування в Україні притягнули до відповідальності за ст. 203 КУпАП. Загальна сума накладених штрафів склала понад 75 тисяч гривень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що найближчим часом чотирьох виявлених іноземців – порушників міграційного законодавства, примусово видворять з України, ще одного помістять у пункт тимчасового тримання іноземців.

Нагадаємо, на Одещині викрили та затримали групу нелегальних мігрантів з Іраку, Сирії та Туреччини.