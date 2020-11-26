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На Одещині прикордонники затримали групу нелегальних мігрантів у Чорноморському порту

На Одещині прикордонники затримали групу нелегальних мігрантів у Чорноморському порту

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. На Одещині викрили та затримали групу нелегальних мігрантів з Іраку, Сирії та Туреччини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Днями оперативники Одеського загону викрили та затримали групу нелегальних мігрантів, які планували потрапити до однієї з країн ЄС. Правоохоронці заздалегідь володіли оперативною інформацією про можливе переміщення групи осіб у вантажівці, що прямує поромним сполученням Карасу (Туреччина) – Чорноморськ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що щойно транспортний засіб прибув для проходження заходів прикордонного контролю, з огляду на фактори ризику та наявні оперативні дані, прикордонники вивели вантажівку для проходження поглибленого огляду.

"В результаті перевірки серед вантажу правоохоронці виявили 13 нелегальних мігрантів. Іноземці не мали при собі жодних документів, які б підтверджували їхню особу. Зі слів затриманих, семеро з них виявилися громадянами Іраку, п’ятеро – громадянами Сирії та один громадянином Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Як було встановлено згодом, нелегальні мігранти намагались у такий спосіб потрапити на територію ЄС, а саме, до Німеччини. Під час бесіди з "безквитковими пасажирами", прикордонники з’ясували, що за таку екстремальну подорож чоловіки заплатили грошову винагороду.

Наразі водіям вантажівки, двом громадянам Туреччини, які переправляли 13 іноземців, оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ст. 332 КК України, а самі мігранти понесуть відповідальність за ст. 204-1 КУпАП.

Нагадаємо, громадянин Російської Федерації, який перебував в Україні нелегально, зі спільниками підозрюється у незаконій вирубці та збуті лісу.

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