В Одесской области пограничники задержали группу нелегальных мигрантов в Черноморском порту
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Одесской области разоблачили и задержали группу нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"На днях оперативники Одесского отряда разоблачили и задержали группу нелегальных мигрантов, которые планировали попасть в одну из стран ЕС. Правоохранители заранее владели оперативной информацией о возможном перемещении группы лиц в грузовике, следующем паромным сообщением Карасу (Турция) - Черноморск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только транспортное средство прибыл для прохождения мероприятий пограничного контроля, учитывая факторы риска и имеющиеся оперативные данные, пограничники вывели грузовик для прохождения углубленного осмотра.
"В результате проверки среди груза правоохранители обнаружили 13 нелегальных мигрантов. Иностранцы не имели при себе никаких документов, подтверждающих их личность. По словам задержанных, семеро из них оказались гражданами Ирака, пятеро - гражданами Сирии и один гражданином Турции", - говорится в сообщении.
Как было установлено впоследствии, нелегальные мигранты пытались таким образом попасть на территорию ЕС, а именно, в Германию. Во время беседы с "безбилетными пассажирами", пограничники выяснили, что за такое экстремальное путешествие мужчины заплатили денежное вознаграждение.
Сейчас водителям грузовиков, двум гражданам Турции, которые переправляли 13 иностранцев, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 332 УК Украины, а сами мигранты понесут ответственность по ст. 204-1 КУоАП.
Напомним, гражданин Российской Федерации, который находился в Украине нелегально, с сообщниками подозревается в незаконной вырубке и сбыте леса.