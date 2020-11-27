В Киеве на двух рынках обнаружили около 15 незаконных мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Киеве на двух рынках обнаружили 15 иностранцев-нарушителей миграционного законодательства. Так, на них наложили 75 тысяч гривен штрафов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Вчера межведомственная группа пограничников, сотрудников СБУ и миграционной службы провела рейд на двух рынках Киева. Вообще проверили около сотни выходцев из стран и регионов с высоким потенциальным миграционным риском. Пятнадцать нарушителей правил пребывания в Украине привлекли к ответственности по ст. 203 КУоАП. Общая сумма наложенных штрафов составила более 75 000 гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время четырех выявленных иностранцев - нарушителей миграционного законодательства, принудительно выдворят из Украины, еще одного поместят в пункт временного содержания иностранцев.
Напомним, в Одесской области разоблачили и задержали группу нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и Турции.