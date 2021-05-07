У Києві кур’єр на мопеді влаштував “перегони” з патрульними поліцейськими

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Кур’єр служби доставки на мопеді влаштував “перегони” з патрульними поліцейськими сьогодні сьогодні вночі поблизу ТЦ “Гулівер”. На відео видно, як автівка патрульної поліції здійснює маневри, аби наздогнати водія. Вкінці чути постріли.

Нагадаємо

У Києві кур’єр на мопеді втікав від патрульних поліцейських, які намагалися затримати його за порушення ПДР. Геращенко закликав стежити за тим, кого наймають на роботу.