У Києві кур’єр на мопеді влаштував “перегони” з патрульними поліцейськими
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Києві на Спортивній площі патрульна поліція влаштувала погоню за кур’єром на мопеді. Відповідне відео у Facebook оприлюднив користувач Олександр Шевченко, пише УНН.
Деталі
Кур’єр служби доставки на мопеді влаштував “перегони” з патрульними поліцейськими сьогодні сьогодні вночі поблизу ТЦ “Гулівер”. На відео видно, як автівка патрульної поліції здійснює маневри, аби наздогнати водія. Вкінці чути постріли.
Нагадаємо
У Києві кур’єр на мопеді втікав від патрульних поліцейських, які намагалися затримати його за порушення ПДР. Геращенко закликав стежити за тим, кого наймають на роботу.