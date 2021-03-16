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Кур'єр на мопеді влаштував "перегони" з патрульними: Геращенко закликав стежити за тим кого наймають на роботу

Київ • УНН

 • 13200 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві кур’єр служби доставки на мопеді влаштував “перегони” з патрульними поліцейськими, які намагалися затримати його за порушення ПДР. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Цитата

“Вчора в соціальних мережах смакували відео, де патрульні намагалися, на жаль безуспішно, затримати водія моторолера однієї зі служб швидкої доставки харчування... Хтось критикував дії поліції. Хтось сміявся. Хтось говорив — мовляв який молодець цей мачо на моторолері. А я от не вважаю його ні мачо ні молодцем. Водій моторолера злісний порушник ПДР”, — написав Геращенко.

Деталі

Геращенко зазначив, що водій моторолера проїхав на червоне світло, ризикуючи потрапити під колеса іншої машини.

“Він міг загинути або втратити здоров’я. Підвести під кримінальну відповідальність іншого учасника дорожнього руху. Саме тому патрульні виконуючи свій обов’язок прагнули затримати цього водія, щоб скласти на нього протокол про порушення ПДР. З огляду на те, що процес затримання міг привести до ДТП, патрульні вирішили зупинити переслідування”, — розповів Геращенко.

Крім того, він звернувся до всіх служб доставки, які використовують моторолери та велосипеди з закликом не наймати на роботу водіїв які зухвало порушують правила дорожнього руху.

“По-перше вони будуть гинути під колесами машин. По-друге, вони будуть знищувати Ваше майно — моторолери, сумки — термоса. По-третє вони просто не виконають замовлення, загинувши під колесами авто або потрапивши в ДТП”, — написав він.

Доповнення

В Україні нові штрафи за порушення ПДР запрацюють з 17 березня.

Нагадаємо, в Києві сталося ДТП за участю автомобіля Mercedes і двох кур’єрів служби доставки на мопедах. В результаті зіткнення один з них отримав травму, був госпіталізований.

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