У Києві ДТП за участю Mercedes та двох кур’єрів на мопедах: є травмований
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Києві сталася ДТП за участю автомобіля Mercedes та двох кур’єрів служби доставки на мопедах. Внаслідок зіткнення один із них травмувався, його госпіталізували. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції міста Києва.
"Учора ввечері на площі Перемоги сталася ДТП за участі автомобіля Mercedes та 2-х мопедів. У результаті автопригоди один з водіїв мопеду травмувався та був шпиталізований", - сказано у повідомленні.
Зазначимо, на відео видно, що водії мопедів є кур’єрам служби доставки.
Нагадаємо, у Київській області за минулі вихідні, 19-20 грудня, сталося 79 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули.