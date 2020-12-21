У Києві ДТП за участю Mercedes та двох кур’єрів на мопедах: є травмований

"Учора ввечері на площі Перемоги сталася ДТП за участі автомобіля Mercedes та 2-х мопедів. У результаті автопригоди один з водіїв мопеду травмувався та був шпиталізований", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, на відео видно, що водії мопедів є кур’єрам служби доставки.

Нагадаємо, у Київській області за минулі вихідні, 19-20 грудня, сталося 79 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули.