В Киеве ДТП с участием Mercedes и двух курьеров на мопедах: есть травмированный
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes и двух курьеров службы доставки на мопедах. В результате столкновения один из них получил травму, был госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города Киев.
"Вчера вечером на площади Победы произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes и 2-х мопедов. В результате ДТП один из водителей мопеда получил травму и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отметим, на видео видно, что водители мопедов является курьерам службы доставки.
Напомним, в Киевской области за минувшие выходные, 19-20 декабря, произошло 79 дорожно-транспортных происшествий, два человека погибли.