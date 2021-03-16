Курьер на мопеде устроил "гонки" с патрульными: Геращенко призвал следить за тем кого нанимают на работу

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“Вчера в социальных сетях смаковали видео, где патрульные пытались, к сожалению безуспешно, задержать водителя мотороллера одной из служб быстрой доставки питания... Кто-то критиковал действия полиции. Кто-то посмеивался. Кто-то говорил — мол какой молодец этот мачо на мотороллере. А я вот не считаю его ни мачо ни молодцом. Водитель мотороллера злостный нарушитель ПДД”, — написал Геращенко.

Детали

Геращенко отметил, что водитель мотороллера проехал на красный свет, рискуя попасть под колёса другой машины.

“Он мог погибнуть или потерять здоровье. Подвести под уголовную ответственность другого участника дорожного движения. Именно поэтому патрульные выполняя свой долг стремились задержать этого водителя, чтобы составить на него протокол о нарушении ПДД. Ввиду того, что процесс задержания мог привести к ДТП, патрульные приняли решение остановить преследование”, — рассказал Геращенко.

Кроме того, он обратился ко всем службам доставки использующим мотороллеры и велосипеды с призывом не нанимать на работу водителей которые дерзко нарушают правила ПДД.

“Во первых они будут гибнуть под колёсами машин. Во вторых, они будут уничтожать Ваше имущество — мотороллеры, сумки — термоса. В третьих они просто не выполнят заказ, погибнув под колесами авто или попав в ДТП”, — написал он.

Дополнение

В Украине новые штрафы за нарушение ПДД заработают с 17 марта.

Напомним, в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes и двух курьеров службы доставки на мопедах. В результате столкновения один из них получил травму, был госпитализирован.