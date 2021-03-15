В Україні нові штрафи за порушення ПДР запрацюють із 17 березня

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"Президент України Володимир Зеленський 11 березня підписав проєкт закону щодо посилення відповідальності за порушення ПДР. Вже з 17 березня 2021 року закон вступає в дію", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, на які зміни варто розраховувати всім учасникам дорожнього руху.

"Прийнятим законом було значно актуалізовано відповідальність за кермування у стані алкогольного сп’яніння. Якщо раніше відповідальність за керування у стані алкогольного сп’яніння вперше передбачала штраф - 10 200 гривень і позбавлення права керування на рік, то тепер таке ж правопорушення вперше тягне за собою штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо особа вдруге протягом року скоює таке правопорушення, то вона мусить заплатити штраф – 34 тисячі гривень, транспортний засіб вилучається на три роки, а також можливе оплатне вилучення транспорту", - зазначив він.

За його словами, новий закон передбачає нові санкції – адміністративний арешт та оплатне вилучення транспортного засобу.

"Суд при прийнятті рішення враховуючи особу правопорушника, враховуючи його майновий стан може визначити покарання у вигляді адміністративного арешту. Оплатне вилучення транспортного засобу – це процедура, за якою за рішенням суду транспортний засіб вилучається у власника, реалізовується на аукціоні, а отримані кошти повертаються власнику", - наголосив Білошицький.

Він зазначив, що якщо особа втретє за рік сідає за кермо в стані алкогольного сп’яніння, то штраф виростає до 51 тисячі гривень, з адміністративним арештом до 15 діб, а також передбачається конфіскація транспортного засобу – безоплатне вилучення.

"Дуже важливий аспект – уникнення відповідальності за кермування у стані алкогольного сп’яніння. Ми не лише посилюємо відповідальність, але й усуваємо прогалини у законодавстві, які існували раніше. Ні для кого не секрет, що тисячі справ за 130 статтею закривалися у зв’язку із малозначністю, у зв’язку із передачею на розгляд трудового колективу і найбільше – за строками", - сказав Білошицький.

Він наголосив, що тепер порушникам не вдасться уникнути відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння так, як це було раніше.

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"Законом передбачається, що розгляд справи за статтею 130 тепер буде тривати протягом одного року. Виключається можливість закриття цієї справи за малозначністю чи у зв’язку із передачею на розгляд трудового колективу. Крім того, хочу зазначити, що строк позбавлення права кермування буде сумуватися, а не замінюватися", - додав він.

Крім того, якщо мова йде про ДТП з потерпілими, то наразі вводиться окремий кваліфікований склад злочину – у разі вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до нанесення тілесних ушкоджень, важких тілесних чи смерть потерпілих, передбачено позбавлення волі на різні терміни, а також закон виключає будь-які інструменти пом’якшення покарання.

"Це означає, якщо людина перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, призвела до ДТП, яка понесла за собою травми чи загибель потерпілих, то порушник не може розраховувати на умовно-дострокове звільнення, амністію чи помилування. Крім того, порушник не зможе уникнути відповідальності у зв’язку з каяттям, примиренням чи передачею порушника на поруки", - наголосив він.

Білошицький пояснив, що новий закон передбачає посилення покарання за перевищення швидкості, невикористання ременів безпеки або мотошоломів, брудні, неосвітлені чи встановлені з порушенням номерні знаки.

Для пішоходів та велосипедистів, які порушують правила дорожнього руху, також зросли покарання. Перехід у невстановленому місці або на заборонений сигнал світлофора/регулювальника буде вартувати – 255 гривень, раніше було 51 гривня. Порушення правил велосипедистом – 340 гривень. Повторне порушення ПДР велосипедистом чи пішоходом - 850 гривень штрафу.

Законом вноситься зміна щодо використання автомобілів без кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів.

"Раніше така норма не була передбачена в законі, тепер це дозволяється. Мова йде про автомобілі "Фантом". Вже закуплено 4 таких автомобілі, на них встановлюється обладнання та вони будуть працювати у тестовому режимі", - сказав Олексій Білошицький.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху.



16 лютого 2021 року ВР схвалила у другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху №2695.



