В Украине новые штрафы за нарушение ПДД заработают С 17 марта

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"Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта подписал проект закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Уже с 17 марта 2021 года закон вступает в силу", - говорится в сообщении.

Детали

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал, на какие изменения следует рассчитывать всем участникам дорожного движения.

"Принятым законом была значительно актуализирована ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Если раньше ответственность за управление в состоянии алкогольного опьянения впервые предусматривала штраф - 10 200 гривен и лишение права управления на год, то теперь такое же правонарушение впервые влечет за собой штраф в размере 17 000 гривен. Если лицо во второй раз в течение года совершает такое правонарушение, то оно должно заплатить штраф - 34 000 гривен, транспортное средство изымается на три года, а также возможное возмездное изъятие транспорта", - отметил он.

По его словам, новый закон предусматривает новые санкции - административный арест и возмездное изъятие транспортного средства.

"Суд при принятии решения учитывая личность правонарушителя, учитывая его имущественное положение может определить наказание в виде административного ареста. Возмездное изъятие транспортного средства - это процедура, по которой по решению суда транспортное средство изымается у собственника, реализуется на аукционе, а вырученные средства возвращаются владельцу" , - отметил Билошицкий.

Он отметил, что если лицо в третий раз за год садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, то штраф вырастает до 51 000 гривен, с административным арестом до 15 суток, а также предусматривается конфискация транспортного средства - безвозмездное изъятие.

"Очень важный аспект - уклонение от ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Мы не только усиливаем ответственность, но и устраняем пробелы в законодательстве, которые существовали раньше. Ни для кого не секрет, что тысячи дел по 130 статье закрывались в связи с малозначительностью, в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива и больше всего - по срокам", - сказал Билошицкий.

Он отметил, что теперь нарушителям не удастся избежать ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения так, как это было раньше.

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"Законом предусматривается, что рассмотрение дела по статье 130 теперь будет длиться в течение одного года. Исключается возможность закрытия этого дела по малозначительности или в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива. Кроме того, хочу отметить, что срок лишения права вождения будет суммироваться, а не заменяться", - добавил он.

Кроме того, если речь идет о ДТП с пострадавшими, то теперь вводится отдельный квалифицированный состав преступления - при совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, что привело к нанесению телесных повреждений, тяжких телесных или смерть пострадавших, предусмотрено лишение свободы на различные сроки, а также закон исключает любые инструменты смягчения наказания.

"Это означает, если человек находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП повлекшее за собой травмы или гибель потерпевших, то нарушитель не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, амнистию или помилование. Кроме того, нарушитель не сможет избежать ответственности в связи с раскаянием, примирением или передачей нарушителя на поруки", - подчеркнул он.

Билошицкий пояснил, что новый закон предусматривает ужесточение наказания за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности или мотошлемов, грязные, неосвещенные, установленные с нарушением номерные знаки.

Для пешеходов и велосипедистов, которые нарушают правила дорожного движения, также выросли наказания. Переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора/регулировщика будет стоить - 255 гривен, раньше была 51 гривна. Нарушение правил велосипедистом - 340 гривен. Повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом - 850 гривен штрафа.

Законом вносится изменение по использованию автомобилей без цветографических схем, опознавательных знаков и надписей.

"Раньше такая норма не была предусмотрена в законе, теперь это разрешается. Речь идет об автомобилях "Фантомах". Уже закуплено 4 таких автомобиля, на них устанавливается оборудование и они будут работать в тестовом режиме", - сказал Алексей Билошицкий.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения.



16 февраля 2021 года ВР приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения №2695.



