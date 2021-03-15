В Украине новые штрафы за нарушение ПДД заработают С 17 марта

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 50324 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 70202 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109497 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145101 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195726 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193519 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279749 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327822 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157871 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143162 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 29898 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 29473 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 23421 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 19764 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 34788 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 327823 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281120 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436237 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402137 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385308 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107462 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186569 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214726 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194638 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279749 просмотра
Актуальное
В Украине новые штрафы за нарушение ПДД заработают С 17 марта

В Украине новые штрафы за нарушение ПДД заработают С 17 марта

Киев  •  УНН

 • 73568 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине с 17 марта вступит в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который устанавливает новые штрафы за нарушение ПДД. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Цитата:

"Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта подписал проект закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Уже с 17 марта 2021 года закон вступает в силу", - говорится в сообщении.

Детали

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал, на какие изменения следует рассчитывать всем участникам дорожного движения.

"Принятым законом была значительно актуализирована ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Если раньше ответственность за управление в состоянии алкогольного опьянения впервые предусматривала штраф - 10 200 гривен и лишение права управления на год, то теперь такое же правонарушение впервые влечет за собой штраф в размере 17 000 гривен. Если лицо во второй раз в течение года совершает такое правонарушение, то оно должно заплатить штраф - 34 000 гривен, транспортное средство изымается на три года, а также возможное возмездное изъятие транспорта", - отметил он.

По его словам, новый закон предусматривает новые санкции - административный арест и возмездное изъятие транспортного средства.

"Суд при принятии решения учитывая личность правонарушителя, учитывая его имущественное положение может определить наказание в виде административного ареста. Возмездное изъятие транспортного средства - это процедура, по которой по решению суда транспортное средство изымается у собственника, реализуется на аукционе, а вырученные средства возвращаются владельцу" , - отметил Билошицкий.

Он отметил, что если лицо в третий раз за год садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, то штраф вырастает до 51 000 гривен, с административным арестом до 15 суток, а также предусматривается конфискация транспортного средства - безвозмездное изъятие.

"Очень важный аспект - уклонение от ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Мы не только усиливаем ответственность, но и устраняем пробелы в законодательстве, которые существовали раньше. Ни для кого не секрет, что тысячи дел по 130 статье закрывались в связи с малозначительностью, в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива и больше всего - по срокам", - сказал Билошицкий.

Он отметил, что теперь нарушителям не удастся избежать ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения так, как это было раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская система фото- и видеофиксации ПДД будет развиваться по трем направлениям - Геращенко

"Законом предусматривается, что рассмотрение дела по статье 130 теперь будет длиться в течение одного года. Исключается возможность закрытия этого дела по малозначительности или в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива. Кроме того, хочу отметить, что срок лишения права вождения будет суммироваться, а не заменяться", - добавил он.

Кроме того, если речь идет о ДТП с пострадавшими, то теперь вводится отдельный квалифицированный состав преступления - при совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, что привело к нанесению телесных повреждений, тяжких телесных или смерть пострадавших, предусмотрено лишение свободы на различные сроки, а также закон исключает любые инструменты смягчения наказания.

"Это означает, если человек находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП повлекшее за собой травмы или гибель потерпевших, то нарушитель не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, амнистию или помилование. Кроме того, нарушитель не сможет избежать ответственности в связи с раскаянием, примирением или передачей нарушителя на поруки", - подчеркнул он.

Билошицкий пояснил, что новый закон предусматривает ужесточение наказания за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности или мотошлемов, грязные, неосвещенные, установленные с нарушением номерные знаки.

Для пешеходов и велосипедистов, которые нарушают правила дорожного движения, также выросли наказания. Переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора/регулировщика будет стоить - 255 гривен, раньше была 51 гривна. Нарушение правил велосипедистом - 340 гривен. Повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом - 850 гривен штрафа.

Законом вносится изменение по использованию автомобилей без цветографических схем, опознавательных знаков и надписей.

"Раньше такая норма не была предусмотрена в законе, теперь это разрешается. Речь идет об автомобилях "Фантомах". Уже закуплено 4 таких автомобиля, на них устанавливается оборудование и они будут работать в тестовом режиме", - сказал Алексей Билошицкий.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения.

16 февраля 2021 года ВР приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения №2695.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы