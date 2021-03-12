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Зеленський підписав закон щодо збільшення штрафів за порушення ПДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Цитата:

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" № 1231-IX, який Верховна Рада ухвалила 16 лютого 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що закон посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, збільшено штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, а також за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння.

Також посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

Крім того, посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

"Також документ дає змогу поліцейським використовувати засоби відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення", - зазначається в повідомленні.

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Законом передбачається можливість зупинки транспортного засобу поліцейським для огляду водіїв з використанням спецзасобів для перевірки на стан сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Так, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Доповнення

16 лютого 2021 року ВР схвалила у другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху №2695.

Позиція МВС

У Міністерстві внутрішніх справ висловилися на підтримку цього закону.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про причини необхідності ухвалення такого законопроекту в ефірі каналу “Україна 24”.

“Минулого року на дорогах України загинуло 3 550 осіб. Ці люди стали жертвами тих, хто порушив правила безпеки дорожнього руху — як правило, це перевищення швидкості, порушення правил обгону, виїзд на зустрічну смугу, керування в стані алкогольного сп’яніння. Минулого року патрульна поліція зупинила 129 тис. водіїв, які керували автомобілем у нетверезому стані, по 300 осіб за день. Це тільки ті, кого ми встигли зупинити. А скільки мільйонів разів українці сідали за кермо в нетверезому стані? Десятки мільйонів. Штраф 10 200 грн, повторний — 20 400, але це не зупиняє цих людей. Минулого року 9,5 тис. водіїв сіли повторно за кермо в стані сп’яніння і були спіймані, а 7 тис. — втретє. У нас є унікуми, затримані по 9 разів у стані алкогольного сп’яніння”, — сказав він.

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