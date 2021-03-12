Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД

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"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" № 1231-IX, который Верховная Рада приняла 16 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что закон усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличены штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения.

Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных.

Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

"Также документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи, с обязательным внесением таких материалов в протокол об административном правонарушении", - отмечается в сообщении.

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Законом предусматривается возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Так, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Дополнение

16 февраля 2021 года ВР приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения №2695.

Позиция МВД

В Министерстве внутренних дел высказались в поддержку этого закона.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о причинах необходимости принятия такого законопроекта в эфире канала "Украина 24".

"В прошлом году на дорогах Украины погибло 3550 человек. Эти люди стали жертвами тех, кто нарушил правила безопасности дорожного движения - как правило, это превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу, управление в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году патрульная полиция остановила 129 тыс. водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, по 300 человек в день. Это только те, кого мы успели остановить. А сколько миллионов раз украинцы садились за руль в нетрезвом состоянии? Десятки миллионов. Штраф 10 200 грн, повторный - 20 400, но это не останавливает этих людей. В прошлом году 9,5 тыс. водителей сели повторно за руль в состоянии опьянения и были пойманы, а 7 тыс. - в третий раз. У нас есть уникумы, задержанные по 9 раз в состоянии алкогольного опьянения", - сказал он.