Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод осіб, які захищали Україну

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"Президент України Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Відповідний указ № 93/2021 Глава держави підписав сьогодні", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що рішення про створення цього дорадчого органу було ухвалено Зеленським з урахуванням соціального напруження та запиту суспільства на доступ до справедливості й об’єктивного розгляду кримінальних проваджень і судових рішень у справах захисників України.

З проханням про створення при Офісі Президента України Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України, зверталися правозахисники спільно з депутатами Верховної Ради. Глава держави як Верховний Головнокомандувач і гарант Конституції, підписавши відповідний указ, підтримав ідею створення такого дорадчого органу.

Як зазначила голова Консультативної ради Альона Вербицька, орган при Офісі Президента створюється для відстоювання прав людей, які захищали нашу державу. З початку російської збройної агресії боронити Україну пішли тисячі добровольців. Деякі з них стали жертвами недосконалого українського законодавства – сотні добровольців опинилися за ґратами та були засуджені за військові злочини за законами мирного часу. Нині відомі приклади судових розглядів, коли за виконання службових обов’язків особу намагалися засудити на понад 10 років ув’язнення.

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"Європейська правова держава – це насамперед держава, у якій панує верховенство права та рівність усіх перед законом. Так сталося, що тривалий час з початку збройної агресії на сході України, анексії Криму не були враховані деякі обставини й не ухвалені відповідні закони, які надавали б можливість захистити права військовослужбовців та добровольців, які брали участь у захисті України", – зазначила вона.

Вербицька зауважила, що у таких справах є обставини, які потребують додаткового аналізу, більш глибокого вивчення, і саме для цього створюється Консультативна рада.

"За словами голови Консультативної ради, до її складу входитимуть народні депутати України, представники органів виконавчої влади, оборонних відомств, правозахисники та громадські діячі. Буде можливість залучати також урядові та неурядові організації, зокрема міжнародні, для отримання допомоги та консультацій. Робота Ради дасть змогу налагодити дієву комунікацію громадянського суспільства з низкою державних органів влади, що позначиться на результативності та ефективності, адже всі питання розглядатимуться та обговорюватимуться за одним столом, а не через численні письмові запити та довгоочікувані відповіді, як це відбувалося раніше", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

3 листопада 2020 року апеляційний суд присяжних у Мілані виніс виправдальний вердикт 31-річному українському нацгвардійцю Віталію Марківу за відсутністю складу злочину.

Більше трьох років солдат провів за ґратами, йому інкримінували співучасть у вбивстві двох іноземних журналістів на території окупованого Донбасу у травні 2014 року.

Суд першої інстанції у Павії влітку 2019 року засудив Марківа до 24 років неволі. Захист Віталія та держава Україна подали апеляційну скаргу до міланського трибуналу, заявивши про повну відсутність доказів його вини.