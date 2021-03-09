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Зеленський підписав нову редакцію закону про фінансовий лізинг: деталі

Зеленський підписав нову редакцію закону про фінансовий лізинг: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про фінансовий лізинг” № 1201-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 лютого 2021 року, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Деталі

Документ викладає у новій редакції Закон “Про фінансовий лізинг” та визначає загальні засади фінансового лізингу в Україні відповідно до міжнародного права.

Закон дасть змогу захистити права лізингоодержувачів, лізингодавців, створити конкурентне середовище у цій сфері та гармонізує законодавство України з правом Європейського Союзу.

Згідно з документом, державне регулювання та нагляд на ринку фінансового лізингу здійснює Національний банк України.

Закон також визначає ознаки фінансового лізингу та його об’єкти. Зокрема це може бути майно, не заборонене законом до вільного обігу на ринку й не заборонене до передачі в лізинг. Не можуть бути об’єктами фінансового лізингу земельні ділянки та інші природні об’єкти, а також об’єкти, визначені частиною другою статті 3 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Додамо

Послуги фінансового лізингу є одним із чинників зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, покращення якості їхніх послуг, підвищення ефективності виробництва, як наслідок — зміцнення позицій на вітчизняному ринку та підвищення шансів для виходу на міжнародний. Адже у розвинених країнах через лізинг здійснюється майже третина інвестицій в основні засоби, тоді як в Україні цей показник в останні роки коливається в межах 3-4%.

Підписаний закон удосконалить інструмент фінансового лізингу, що розширить можливості підприємств для оновлення виробничих потужностей, придбання транспорту, обладнання, техніки, нерухомості. Все це сприятиме збільшенню виробництва валового продукту, а отже — зростанню надходження податків до державного бюджету.

Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування та застосовується до відносин, що виникли після дня набрання ним чинності.

Доповнення

Зазначимо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №1111 про фінансовий лізинг ще у лютому минулого року.

Як вказують у юридичних колах, регулююче законодавство у цій сфері вимагає комплексного оновлення – воно не до кінця відповідає ринковим умовам, а також європейським стандартам у цій сфері. За останні роки спостерігалося скорочення кількості компаній, які здійснювали свою діяльність на ринку, а також відхід з українського ринку окремих великих іноземних компаній.

Згідно з оприлюдненими раніше даними Нацкомфінпослуг, за підсумками І кварталу 2020 року право на надання послуг фінансового лізингу мали 110 юридичних осіб – лізингодавців та 463 фінансові компанії. Протягом І кварталу 2020 року ними укладено 2 997 договорів фінансового лізингу на суму 5 505,5 млн грн. Вартість об’єктів лізингу, що є предметом договорів, на той момент становила 21 942,0 млн грн. Вартість чинних договорів фінансового лізингу становила 31 470,7 млн грн.

За підсумками І кварталу 2020 року спостерігалося зменшення кількості договорів фінансового лізингу на 22,5% (868 одиниць) порівняно з 2019 роком. При цьому, вартість договорів фінансового лізингу збільшилась на 6,0% (на 309,2 млн грн).

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