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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 63746 просмотра

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Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге: детали

Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге: детали

Киев  •  УНН

 • 17322 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О финансовом лизинге” № 1201-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Детали

Документ излагает в новой редакции Закон "О финансовом лизинге" и определяет общие принципы финансового лизинга в Украине в соответствии с международным правом.

Закон позволит защитить права лизингополучателей, лизингодателей, создать конкурентную среду в этой сфере и гармонизирует законодательство Украины с правом Европейского Союза.

Согласно документу, государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк Украины.

Закон также определяет признаки финансового лизинга и его объекты. В частности это может быть имущество, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и не запрещенное к передаче в лизинг. Не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества".

Добавим

Финансовый лизинг является одним из факторов роста конкурентоспособности отечественных предприятий, улучшения качества их услуг, повышения эффективности производства, как следствие - укрепление позиций на отечественном рынке и повышение шансов для выхода на международный. Ведь в развитых странах через лизинг осуществляется почти треть инвестиций в основные средства, тогда как в Украине этот показатель в последние годы колеблется в пределах 3-4%.

Подписанный закон усовершенствует инструмент финансового лизинга, расширит возможности предприятий для обновления производственных мощностей, приобретения транспорта, оборудования, техники, недвижимости. Все это будет способствовать увеличению производства валового продукта, а следовательно - росту поступления налогов в государственный бюджет.

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования и применяется к отношениям, возникшим после дня вступления в силу.

Дополнение

Отметим, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №1111 о финансовом лизинге еще в феврале прошлого года.

Как указывают в юридических кругах, регулирующее законодательство в этой сфере требует комплексного обновления - оно не до конца соответствует рыночным условиям, а также европейским стандартам в этой сфере. За последние годы наблюдалось сокращение числа компаний, осуществляющих свою деятельность на рынке, а также уход с украинского рынка отдельных крупных иностранных компаний.

Согласно обнародованным ранее данным Нацкомфинуслуг, по итогам I квартала 2020 года право на предоставление услуг финансового лизинга имели 110 юридических лиц - лизингодателей и 463 финансовые компании. В течение I квартала 2020 ними заключено 2997 договоров финансового лизинга на сумму 5 505,5 млн грн. Стоимость объектов лизинга, которые были предметом договоров, на тот момент составляла 21 942,0 млн грн. Стоимость действующих договоров финансового лизинга составила 31 470,7 млн грн.

По итогам I квартала 2020 года наблюдалось уменьшение количества договоров финансового лизинга на 22,5% (868 единиц) по сравнению с 2019 годом. При этом стоимость договоров финансового лизинга увеличилась на 6,0% (на 309,2 млн грн).

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