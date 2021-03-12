Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод лиц, которые защищали Украину

Цитата:

"Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. Соответствующий указ № 93/2021 Глава государства подписал сегодня", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что решение о создании этого совещательного органа было принято Зеленским с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективному рассмотрению уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины.

С просьбой о создании при Офисе Президента Украины Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, обращались правозащитники совместно с депутатами Верховной Рады. Глава государства как Верховный Главнокомандующий и гарант Конституции, подписав соответствующий указ, поддержал идею создания такого совещательного органа.

Как отметила глава Консультативного совета Алена Вербицкая, орган при Офисе Президента создается для отстаивания прав людей, защивших нашу страну. С начала российской вооруженной агрессии защищать Украину пошли тысячи добровольцев. Некоторые из них стали жертвами несовершенного украинского законодательства - сотни добровольцев оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени. В настоящее время известны примеры судебных разбирательств, когда за выполнение служебных обязанностей человека пытались осудить на более чем 10 лет заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге: детали

"Европейское правовое государство - это прежде всего государство, в котором царит верховенство права и равенство всех перед законом. Так случилось, что длительное время с начала вооруженной агрессии на востоке Украины, аннексии Крыма не были учтены некоторые обстоятельства и не приняты соответствующие законы, которые давали бы возможность защитить права военнослужащих и добровольцев, принимавших участие в защите Украины ", - отметила она.

Вербицкая отметила, что в таких делах есть обстоятельства, которые требуют дополнительного анализа, более глубокого изучения, и именно для этого создается Консультативный совет.

"По словам главы Консультативного совета, в его состав будут входить народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели. Будет возможность привлекать также правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций. Работа совета позволит наладить действенную коммуникацию гражданского общества с рядом государственных органов власти, что скажется на результативности и эффективности, ведь все вопросы будут рассматриваться и обсуждаться за столом, а не через многочисленные письменные запросы и долгожданные ответы, как это происходило раньше", - говорится в сообщении.

Дополнение

3 ноября 2020 года апелляционный суд присяжных в Милане вынес оправдательный вердикт 31-летнему украинскому нацгвардейцу Виталию Маркивым за отсутствием состава преступления.

Более трех лет солдат провел за решеткой, ему инкриминировали соучастие в убийстве двух иностранных журналистов на территории оккупированного Донбасса в мае 2014 года.

Суд первой инстанции в Павии летом 2019 года осудил Маркива до 24 лет заключения. Защита Виталия и государство Украина подали апелляционную жалобу в миланский трибунал, заявив о полном отсутствии доказательств его вины.