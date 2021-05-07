В Киеве курьер на мопеде устроил "гонки" с патрульными полицейскими
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве на Спортивной площади патрульная полиция устроила погоню за курьером на мопеде. Соответствующее видео в Facebook обнародовал пользователь Александр Шевченко, пишет УНН.
Детали
Курьер службы доставки на мопеде устроил “гонки” с патрульными полицейскими сегодня сегодня ночью вблизи ТЦ “Гулливер”. На видео видно, как автомобиль патрульной полиции осуществляет маневры, чтобы догнать водителя. В конце слышны выстрелы.
Напомним
В Киеве курьер на мопеде убегал от патрульных полицейских , которые пытались задержать его за нарушение ПДД. Геращенко призвал следить за тем, кого нанимают на работу.